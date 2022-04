Saksa relvatööstushiiu juht tegi oma valitsusele ettepaneku Ukrainale saata uunikumtanke

"Esimene Leopard 1 võiks Ukarainas kohal olla kuue nädala pärast," ütles Armin Papperger. Selle eelduseks on Handelsblatti sõnul Saksamaa föderaalvalitsuse heakskiit. Papperger täpsustas, et tarned teostaks Rheinmetalli Itaalia tütarettevõte. Rheinmetallil on samuti 100 jalaväe lahingumasinat Marder, millest ettevõte võiks Ukrainale anda 50 kuni 60. Pappergeri sõnul pole probleem, et Ukraina pole sellist lääne tehnikat kasutanud, kuna varem väljaõpetatud tankistid omandavad Leopard 1 jaoks vajaminevad oskused mõne päevaga.

Tanki väljatöötamist alustati aastal 1956. Leopard 1 tankide tootmist alustati 1965. aastal Krauss-Maffei tehases. Leopard 1 tankid oli kuni 1980ndate keskpaigani NATO Euroopa liikmete tankivägede selgroog, alates 1979. aastast hakkas Saksamaa neid Leopard 2 tankide vastu vahetama. 1990ndatel ja 2000ndatel vahetasid need välja ka teised Euroopa riigid.

Leopard 1 on varustatud Inglise tankikahuriga L7A1, mille kaliiber on 105 mm, 830-hobujõuline diiselmootor võimaldab tankil saavutada kiirust kuni 62 km/h. L7 tankikahurit peetakse hilisemate tankide ja ka näiteks moderniseeritud Nõukogude tankide vastu nõrgaks. Kui sakslastel tekkis võimalus 1991. aastal testida 105 mm kahuri moona Ida-Saksa T-72M1 tankide peal, siis selgus, et DM33 mürsuga oli võimalik vaid väikeselt distantsilt ning õnnestunud lasuga T-72 torni läbida, DM12 mürsule oli venelaste tank "immuunne". Ameeriklased kasutasid sama vea parandamiseks vasestatud uraaniga kaetud mürske, mida aga Euroopa maad ei kasutanud ja mille vastu eurooplased ka 1990ndatel häälekalt võitlesid.

Kogu kasutusaja jooksul läbis tank mitu moderniseerimisetappi, millest viimane toimus 1987. aastal. Viimase moderniseerimisega sai tank korralikud ja kaasaegsed tulejuhtimissüsteemid.