Kosmosesõjad alaku? Hiina uus relv suudab satelliite plahvatama panna

Kosmoseturism pole veel jalgu alla saanud — ilmselt suuresti seetõttu, et piletid on kallid. Küll aga on juba mõistlik valmistuda kosmosesõdade esimeseks vaatuseks, mis hõlmab orbitaalset sabotaaži, kirjutab Futurism.

Nimelt paneb Hiina uus kosmoserelv väidetavalt tehiskaaslaseid plahvatama. Rühm teadlasi arendas ja testis seadet, mis lõhkeaine abil satelliite hävitab. Relva saab sisestada tehiskaaslase väljavooludüüsi.

Hiina teadusajakirjas Electronic Technology & Software Engineering leiutise kohta avaldatud artikli osutusel suudab see lõhkeaine detoneerida, tekitades „ajaliselt täpselt kontrollitud, ühtlase plahvatuse“.

Hämmastaval kombel peaks tehiskaaslane pärast plahvatust väliselt terveks jääma, sest lõhkeseade on kavandatud kahjustama ainult satelliidi sisemust. Kuna plahvatus toimub osaliselt sihtmärgi sisemuses, võib seda ekslikult pidada tehiskaaslase ajami rikkeks.

Kuigi seni pole täpselt selge, kuidas seade satelliidi sisemusse saab, kujutab kirjeldatud meetod endast uudset viisi kosmoseaparaatide rivist väljalöömiseks ilma vajaduseta kergesti tuvastatavate laserite või ründerakettide kasutamise järele — ja viitab võimalusele, et tulevikus hõlmab spionaaž orbiidil tiirlevate aktiivsete tehiskaaslaste saboteerimist.

Loe ka sellest, milline näeks välja sõda kosmoses.

Viimasel ajal on Hiina tempokalt täiendanud oma tehiskaaslase-vastaste relvade arsenali, mis on tekitanud Washingtonis hirmu, et Hiina võib rünnata USA orbitaal-kosmoseseadmeid.

Olukord eskaleerub kiiresti; Pentagon on juba hakanud läbi suruma pingutusi USA tehiskaaslase-vastase relvastuse arendamise suunal. Et mitte rongist maha jääda, on ka Venemaa asunud uurima relvade kosmoses kasutamise võimalusi.

Praegune olukord meenutab kõhedal kombel tsüklilisi mõjusid, mida võisime näha esimese külma sõja ajal: üks riik paneb tähele, et teine valmistab relvi, mis ajendab esimest riiki omakorda relvi tootma, kuni kogu maailm on täis üha ohtlikumat relvastust.