Milline näeks välja sõda kosmoses?

Ameerika Ühendriikide kosmoseväe (US Space Force) loomine on andnud alust kõikvõimalikeks spekulatsioonideks, milline võiks välja näha sõjategevus kosmoses.

Värske aruanne keskendub küsimusele, millised kosmoses sõdimise võimalused on füüsiliselt ja praktiliselt teostatavad.

Aruande pealkirjaga „Kosmosesõja füüsika: kuidas orbitaaldünaamika piirab kosmoses toimuvaid relvastatud konflikte“ („The Physics of Space War: How Orbital Dynamics Constrain Space-to-Space Engagements“) koostasid Rebecca Reesman ja James Wilson, üllitas mittetulundusühing The Aerospace Corporation.