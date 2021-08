Eesti selle suve andmed paljastavad: vaktsineerimise ja läbipõdemise kombinatsioon on parim relv koroonasse nakatumise vastu

AstraZeneca vaktsiin Foto: Argo Ingver

Eestis juuli ja augusti kohta kogutud andmed näitavad, et vaktsineeritud inimesel on neli korda väiksem tõenäosus koroonaviirusesse nakatuda kui vaktsineerimata inimesel, kõige parema tulemuse annab aga kombinatsioon läbipõdemisest ja vaktsineerimisest – sellega on aga seotud muidugi terviseriskid.