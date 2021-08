Ühe uuringu tulemus: mRNA vaktsiinide tõhusus deltavariandi vastu on langenud 66 protsendini

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) oli uurinud kahe mRNA-tüüpi vaktsiini tegelikku toimet sest ajast saadik, kui need esmakordselt said loa kasutuseks tervishoiu- ja teiste eesliini töötajate seas, vahendab ERR AFP-d .

Nende hinnangul näitab isegi kahe kolmandikuline nakkusohu vähenemine vaktsineerimise jätkuvat tähtsust ja kasu. Mitmed uuringud on jõudnud järeldusele, et vaktsiini efektiivsus on delta-tüve vastu langenud, kuigi selle languse täpse taseme suhtes on tulemused olnud erinevad.