Peagi saabuva pilvepõhise Windows-opsüsteemi hind on paljude meelest ootamatult krõbe

11 mõjus üllatavalt peamiselt põhjusel, et tootja lubas kunagi selle eelkäija (Windows 10) oma arvuti-opsüsteemide põhiliinis viimaseks väljalaskeks jätta.

365 on aga midagi ambitsioonikat: veebipõhine ärikasutaja-Windows. Maksad opsüsteemi eest, isikupärastad selle kasutajakeskkonna vastavalt soovidele ja vajadustele ning kasutad seda veebi teel, nutiseadme või arvuti brauseris. (Sarnast eesmärki täidab loomulikult ka Remote Desktop-rakendus.)

Seni teadsime, et Windows 365 läheb käiku kuupõhise teenusena 2. augustil, aga hinna lubas tootja avalikustada alles 1. augustil.

365 Business-nimelise väljalaske kuutasu USAs on 31 dollarit (26,3 eurot) kasutaja kohta. Selle eest saab kahetuumalise keskprotsessori, 4 GB töömälu ja 128 GB andmeruumiga pilvepõhise arvuti. On ka teisi konfiguratsioone, mis on vastavalt odavamad või kallimad kui Business.