VIDEO | Windows 365 – veel üks uus Windowsi opsüsteem!

Üllatusena mõjub siiski värske uudis veebipõhise Windowsi opsüsteemi ilmumisest.

Selle nimi on Windows 365 ja see on sisuliselt virtuaalmasin (ingl virtual machine; VM). Täpsemalt loob sulle Windows 10 (või tulevikus 11) süsteemi, mida võid jooksutada suvalises seadmes, sh Linuxi või Mac-arvuti, iPad- või Androidi tahvelarvuti.

Windows 365 ilmumise kohta levis kõmu juba hea mitme kuu eest, aga kokkuvõttes mõjus üllatavalt, kui ulatuslik projekt see on.

MS on varem sarnast toodet pakkunud teenuse Azure Virtual Desktop kujul, aga Windows 365 on kasutajasõbralikum ja lihtsam. See oligi selle loomise mõte: neli viiendikku AVD kasutajatest vajas kõrvalist abi (= maksis kellelegi abi eest) selle kasutamiseks ja töökorda seadmiseks.

365 põhinebki AVD tehnoloogial, joostes Microsofti pilveandmetöötlus-platvormil Azure.

Proovida saab seda juba alates 2. augustist. Külastad saiti, valid soovitud virtuaal-Windowsi variandi ja "sõit" algab.

Lihtsaim konfiguratsioon on ühetuumaline keskprotsessor, 2 GB töömälu ja 64 GB andmeruumi. Tipp on kaheksa virtuaalset keskprotsessorit, 32 GB töömälu ja 512 GB andmeruumi, tulevikus ilmselt enamgi. MS uurib ka võimalusi tulevikus rohkem graafikajõudlust pakkuda.

Tootja pole miskipärast veel teenuse kuuhinda avalikustanud, lubades seda teha alles 1. augustil. Tellija maksab iga kasutaja eest, valida on kahe paketi vahel: Business ja Enterprise.

Windows 365 võib marjaks kuluda väikeettevõtetele ja IT-spetsidele, kes kontoritäisi "pisipehmete akendega" arvuteid haldavad. Ja muidugi vähendab selline toode vajadust tööarvutit kaasas tassida, kuna sisu võib nüüd muutuda kättesaadavaks 365 vahendusel veebi või Remote Desktopi teel. (Viimane on muidugi praegugi olemas.)

Microsoft väidab, et virtuaalopsüsteem on piisavalt võimekas ka video voogedastamiseks. Ka saab ka seda nn eelnevate olekute juurde tagasi pöörata (ingl roll back to previous state), mis on abiks, kui näiteks tähtis fail kaduma läheb.

Windows 365 on suunatud esialgu ettevõtetele, aga selle saab endale tellida ka ühest inimesest koosnev firma.