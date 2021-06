Ta tuleb siiski: Microsoft tutvustas uut opsüsteemi Windows 11

Sellega murrab Microsoft oma kunagi välja hõigatud lubadust, et Windows 10 jääb viimaseks põhiliini- ehk arvuti-Windowsiks, mis hakkab lihtsalt aina uusi allalaaditavaid tarkvarauuendusi saama.

Lühike kokkuvõte kõigest tähtsast, mida Windows 11 kohta teada.

1) See saabub allalaaditava tarkvarauuenduse kujul.

2) Windows 10 seadusliku koopia omanikele on Windows 11 tasuta.

3) Uue opsüsteemi hind, ilmumisaeg ja võimalikud erinevad väljalasked (põhiliini-Windows ei saabu reeglina ühes variandis) on veel teadmata. Microsofti esindajad on ainult maininud, et Win11 saabub aasta lõpus.

4) Microsoft on ammu püüdnud Windowsi rakendustevalikut moekamaks ja mitmekesisemaks muuta, mille tulemusel pakub Windows 11 kaht suurt uuendust.

Esiteks saab sellele mõeldud rakendusi levitada Windowsi e-poes tasuta (Apple, Google ja Amazon teadupoolest nii lahked pole) ja pakkuda ostuvõimalust ka otse äpi seest. Lisandub toetus Androidi äppidele, mille teeb võimalikuks Inteli loodud Bridge-tehnoloogia. 32-bitised rakendused toimivad endiselt, kuigi Windows 11-st 32-bitist varianti ei ilmu.

Nüüd on vaja veel välja selgitada, kas nullist taasloodud ja äppe tasuta levitav veebipood muudab Windowsi tõesti rakendusemeistritele oluliselt magusamaks kui varem.

Lisamärkus: äpi seest ostuvõimaluste pakkumine pole võimalik arvutimängude puhul. Ilmselt on see turvasäte, et mõni laps oma issi või emme pangakontot mänguhoos üha uusi oste tehes tühjaks ei lüpsaks.

5) Windows 11 on seniste muljete põhjal Windows 10 edasiarendus, mis on mõndagi üle võtnud kahe ekraaniga seadmete jaoks loodud opsüsteemilt Windows 10X. Viimane jäigi ilmumata, sest Microsoft teatas üsna hiljuti selle projekti tühistamisest ja uuenduste kasutamisest edaspidi tavalises Windowsis.

Mida veel teada? Mõndagi on lubatud ja erineva edukusega tehtud ka eelnevates Windowsides ning lubatakse taas nüüd.