Videomängud teenisid mullu nii palju raha, et number lõpeb üheksa nulliga

USA turu-uuringute firma SuperData andmetel tõid videomängud möödunud aastal oma tootjatele ligi 140 miljardit USA dollarit (115 miljardit eurot).

Kui see tundub uskumatu summa, siis tea, et videomänguäris on sellised arvud juba ootuspärased. 2020. a oli siiski väga hea aasta – tulemus ületas tunamullust siiski 12% võrra.

Mobiilimängud endiselt edukad

Nagu tänapäeval ikka, tegid suurt käivet mobiilimängud – 60,8 miljardit eurot –, kuhu on arvestatud ka äpisisesed ostud.

Kes suudab luua eduka mobiilimängu, supleb rahas veel kaua. Näiteks 2016. aasta juulis ilmunud megahiti "Pokémon Go" nägi oma suurimat aastast kasvu just mullu: võrreldes tunamullusega 39% rohkem teenistust.

Kolm suurimat rahateenijat mobiilimängude hulgas olid aga "Honor of Kings", "Peacekeeper Elite" ja "Roblox". Kõik kolm tegid vähemalt kaks miljardit dollarit (1,65 miljardit eurot) käivet.

Tasuta tasub kuhjaga ära!

Videomänguäris on selline sektor nagu FTP, mis tuleneb ingliskeelsetest sõnadest free to play (ee tasuta mängitav). Neid sõnu arvestades kõlab irooniliselt, et see on mängumeistritele ülimalt tulus valdkond: FTP-teosed teenisid mullu 81,07 miljardit eurot.

Tasuta mängitav tähendab, et teos ise on tasuta, aga pärisraha eest saad selles hulgaliselt nänni, millega näiteks tegelast tugevdada või ilustada. FTP on levinud ärimudel nii mobiili-, arvuti- kui ka konsoolimängudes. Eriti popp Aasia riikides, kust kogunes 59% vastavate mängude teenistusest.

Raha küsimine tasub ka ära!

Inimesed kulutavad meelsasti ka tasulistele videomängudele (kus võib samuti tasulist lisakraami leiduda). Selles valdkonnas teenivad raha mänguseadmed ja suurim turg – 57% käibest – asus mullu Põhja-Ameerikas.

Nn premium-mängude turg kasvas mullu 28%. Edukaim teenija oli "Call of Duty: Modern Warfare", mille käive ulatus 1,57 miljardi euroni.

EA spordimängud teenisid mullu Ultimate Team-mänguvalikute toel üle miljardi dollari (820 miljoni euro), neist edukaim oli 2019. aasta septembris ilmunud "FIFA 20".