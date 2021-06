Mobiiliäppide loomiseks pole vist olnud kunagi soodsamat aega kui nüüd

Mobiilirakendused ehk äpid on teadupärast nutiseadmetes kesksel kohal. Kuna suurem osa äpiärist käib läbi kolme tehnoloogiahiiu e-poodide – Apple’i App Store, Google’i Play Store ja Amazoni Appstore –, on hea teada, et suur kolmik asus äpiloojate elu majanduslikult kergemaks muutma.