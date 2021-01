Kosmilised tormid võivad aidata leida vastuseid universumi suurimatele mõistatustele

Ühe kauge-kauge galaktika südames asuv ülimassiivne must auk hakkas miljoneid aastaid tagasi ümbritsevast ruumist ainet enda poole tõmbama. Musta augu isu aina kasvas ja nii see muudkui neelas enda ümbert tolmu ja gaase, mis enne auku langemist selle ümber keerlesid.

See ei kanna just kõige suupärasemat nime: SDSS J135246,37 + 423923,5. Andmed näitavad, et kvasarid põhjustavad kosmilisi torme, mis võivad osutuda universumi suurte mõistatuste võtmeks.

Kuna kvasar on aktiivne galaktikatuum, mille keskmes on ülimassiivne must auk, tõestas see avastus, et mustad augud ei ole pelgalt mingid eksootilised ennustused Einsteini relatiivsusteoorias, vaid nähtused, mis on tõesti olemas.