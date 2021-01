Moodsa ajastu probleeme: kui parool meelde tuleks, saaks 229 miljonit eurot rikkamaks!

The New York Times avaldas loo USAs San Franciscos elavast programmeerijast Stefan Thomas'est, kes sai kunagi mingi töö eest tasuks 7002 Bitcoini.

Ta kirjutas andmete taasavamiseks vajaliku salasõna paberitükile, aga unustas paraku ajapikku nii salasõna kui ka paberitüki asukoha, millel see kirjas.

IronKey turvatarkvara annab salasõna sisestamiseks kümme katset ja kui kasutaja ikka eksib, krüpteerib need lõplikult. Thomas on aja jooksul proovinud kaheksat võimalikku salasõna, aga tulutult, ega julge viimast kahte korda tuulde lasta.

Bitcoin on aja jooksul paraku tohutupalju väärtuslikumaks muutunud ja 7002 Bitcoini müügist teeniks selle uudise koostamise hetkel ligi 228,8 miljonit eurot.

Tervelt viiendik sellest on aga rahakottides, mida keegi enam ei oska või taha avada. Nii et Thomas pole oma murega kindlasti üksi, kui see teda vaid lohutaks.