VIDEO | Aia! Teerull hävitab miljoni euro väärtuses Bitcoini kaevandamise arvuteid

Politsei konfiskeeris süsteemid ajavahemikus veebruarist aprillini kuue eraldi reidi käigus. See juhtus Miri linnas, kus kohalik elektritootja Sarawak Energy kurtis energiavaraste üle.

Politsei võttis reididel vahi alla kuus inimest, kes said igaüks kuni 8000 ringgit'it (umbes 1600 eurot) trahvi ja kuni kaheksakuise vanglakaristuse.

Kolmes eri majas tegutsenud vargad olid nii julged, et tekitasid oma tegevuse tõttu ligikonnas elektrikatkestusi ning panid Sarawaki andmetel "huugama" umbes 1,7 miljoni euro eest elektrit.

Bitcoin'i ja üldse krüptovaluuta kaevandamine on nii energiakulukas, et kulude kärpimiseks energia varastamine on tavaline asi, nii Aasias kui ka mujal maailmas.