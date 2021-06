Mida see tähendab, et Bitcoin on nüüd ühes riigis seaduslik maksevahend? Küsime asjatundjalt

Aga mida selline käik, mida mõni nimetab ka turundustrikiks, tähendab? Kuidas see mõjutab rahandust üldisemalt?

Fortele nõustus teemat kommenteerima Eesti vast üks nimekamaid krüptovaluuta-asjatundjaid Asse Sauga.

Ta ütleb, et selline otsus tähendab peamiselt kahte asja – El Salvador hakkab aktsepteerima makse Bitcoinides ning kohustab ettevõtjaid USA dollari kõrval vastu võtma ka Bitcoine.

"Volatiilsuse riski maandamiseks on neil plaanis tekitada riiklik fond, mis katab vajadusel kursiriskid. Lisaks on kursiriskide juhtimiseks veel väga palju muid võimalusi. Peamine eesmärk on elavdada El Salvadori majandust ning parandada ligipääsu finantsteenustele."

Sauga lisab, et see on El Salvadori valitsuse poolt väga tervitatav otsus ning saab paljudele riikidele suureks eeskujuks. "Krüptorahanduse ringkondades juba on kuulda sagimist, kuidas plaanitakse El Salvadori kolida," kinnitab ta naljaga pooleks.

Millised riigid sellest tõenäolisemalt eeskuju võtavad? "El Salvador tegi julgelt ukse lahti ja neile võivad suure tõenäosusega järgneda arengumaad, mille enda rahanduspoliitika on nõrk või läbi kukkunud, kus panganduse infrastruktuur on ahtakene ja kus krüptorahade kasutamine on seetõttu juba praegu päris populaarne."

Näiteks? "Lõuna-Ameerika riigid, väiksemad riigid Aasias ja Aafrikas on kindlasti võimalikud variandid. Miks mitte ka Eesti, innovatsioonifaktorit kõrgel hoides võiks euro kõrval hakata aktsepteerima seadusliku maksevahendina Bitcoini või näiteks Ethereumi."

Sauga näeb selles eelkõige head. "Meie kõrgetasemeilisele digimajandusele looks selline otsus päris kindlasti väga palju uusi võimalusi majanduskasvuks, targa tööjõu impordiks, mitte ainult finants-, vaid ka paljude teiste tehnoloogiate impordiks ning mitmete uute Skype'ide tekkeks."

El Salvador on umbes 6,5 miljoni elanikuga riik Kesk-Ameerikas. Seni kehtis seal rahaühikuna USA dollar, nüüd siis ka Bitcoin.