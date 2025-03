Merikotka võimutsemine sunnib kormoranid pesapaiku vahetama – looduse jõud kujundab linnumaailma tasakaalu

Saartel pesitsevate lindude, nende munade ja poegade kiskluse näiteks on kasside, rebaste, kährikute või rottide ohvriks langemine, mis sunnib neid otsima uut pesitsuspaika. Vahel võib laastamistöö olla nii suur, et pääsenud pesade omanikud hülgavad koloonia. Puule ehitatud pesa on kaitstud küll neljajalgse kiskja eest, kuid tiivulise eest pääsu ei ole.

Norra rannikukaljudel pesitsevad suula (Morus bassanus) ja kaljukajakas (Rissa tridactyla) paigas, kus merikotka (Haliaeetus albicilla) kisklusoht on väiksem; mitmed varasemad kolooniad on nad kotka tõttu hüljanud. Soomes ja Taanis ründavad merikotkad pesitsevaid hahku (Somateria mollissima) ning teada on, et Soomes on nendes piirkondades haha arvukus oluliselt vähenenud. Rootsist ja Põhja-Ameerikast on teada, et merikotka ja valgesaba-merikotka kiskluse tõttu on täielikult luhtunud räusktiirude (Hydroprogne caspia) pesitsus – ära söödi noorlinnud või rüüstasid jaole saanud kajakad pärast kotka häiringut pesa.