LOODUSKAITSJA AVALIK KIRI | Vastuolud Pärnu metanoolitehase planeerimisprotsessis

(Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel on Pärnu maakonnas Pärnu linnas asuv Harutee mets P4 kinnisasi (katastritunnus 62401:001:2620, kinnistu registriosa nr 24552050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV101478, pindala 175517 m2, sihtotstarve maatulundusmaa. Riigivaraseaduse (RVS) § 29 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib riigivara võõrandada, kui vara ei ole vajalik riigivara valitsejale ega RVS § 96 lõikes 1 nimetatud isikutele. Riigi kinnisvararegistri 15.04.2024 menetluses nr 24-2701 on tuvastatud, et Harutee mets P4 kinnisasi ei ole vajalik RVS § 96 lõikes 1 nimetatud õigustatud isikutele. Seega on põhjendatud määrata kinnisasja valitsemise eesmärgiks tulu saamine ja kinnisasi riigile mittevajaliku varana võõrandada.)

Detailplaneering ei vasta seaduslikele nõuetele ega arvesta maakonnaplaneeringu järgi alale määratud puhkemetsa ja rohevõrgustiku väärtusi. Maa enampakkumine on planeeritud korraldada nõnda, et see on ühe arendaja kasuks, sest detailplaneering on algatatud just selle konkreetse arendaja huvides. Planeerimise mõte samas on teha avatud protsess, mitte müüa maa ühele konkreetsele arendajale maha.

Planeeringualast on metsamaaga kaetud 16,4 hektarit ja seal on 6 vääriselupaika* (VEP). Probleeme on planeeringuprotsessis väga palju, alustades valest planeeringutüübist ja läbipaistmatusest asukohavalikul. Metanoolitehas kuulub olulise ruumilise mõjuga ehitiste (ORME) ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse, mille puhul on seaduslikult nõutav riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering, et tagada riskianalüüs ja avalik kaasamine.

Vääriselupaikade hüvitamist ja kompenseerimist tuleks kaaluda vaid viimase abinõuna ja ainult juhul kui kahju ei ole võimalik mitte kuidagi ära hoida ega leevendada. On arusaadav, et vääriselupaikade hävitamist ja hüvitamist kaalutakse riikliku huvi puhul ja riigi jaoks väga oluliste projektide puhul. Kõigi muude äri- ja erahuvide puhul tuleb vääriselupaiku hoida ja säilitada, tegemist on Eesti kõige elurikkamate kaitealaväliste metsatukkadega, mida tuleb kaitsta. Riigikohtu otsus (nr 3-17-2132) toob välja, et tootmisettevõtete asukohavalikul tuleb võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringuid ning sealjuures ei tohi alternatiivseid asukohti jätta kõrvale üksnes selle põhjendusega, et see võib olla ehitamisel kulukam.

Käskkiri annab mõista, et tehase ehitamine hävitab (Kinnistu Harutee mets P4 on metsamaaga kaetud 16,4 ha suurune ala, mis planeeringuga läheb raadamisele) vääriselupaigad ja et need planeeritakse asendada (Harutee mets P4 kinnisasjal asub 6 vääriselupaika. Keskkonnaamet on seisukohal, et kinnisasjal asuvaid loodusväärtusi tuleks kas võimalikult säilitada või asendada teises asukohas. Sellest tulenevalt on vajalik kehtestada müügiotsuses tingimus, et enne kinnisasja omandi üleandmist peab ostja olema saavutanud kokkuleppe vääriselupaikade asendamiseks, mis seisneb sarnases ulatuses ja sarnase kooslusega metsa arvele võtmises vääriselupaigana ja selle kaitse tagamises metsaseaduses sätestatud korras.). Samas on keskkonnaminististri määruse (04.01.2007) nr 2 alusel kõik avalik-õiguslikus omandis olevates metsades ja riigimetsas asuvad vääriselupaigad kaitstud.

Samal ajal on planeeringuprotsessis väga palju segadust, alustades asukohavalikuga. Puuduvad selged põhjendused, miks valiti tehase asukohaks just Pärnu ja tõsiseltvõetav võrdlus võimalike alternatiivsete asukohtadega. Valitud on ka vale planeeringutüüp ja seda mitmel põhjusel. Metanoolitehase rajamise projekt kuulub olulise ruumilise mõjuga ehitiste (ORME) kategooriasse. Tegemist on ka A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttega, mis võib potentsiaalselt põhjustada ulatuslikku kahju keskkonnale ja varale. Planeerimisseadus nõuab, et ORME projektide puhul rakendataks riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut, mis tagaks nii põhjalikuma riskianalüüsi kui ka laiema avaliku kaasamise. Asukohavalik peaks seetõttu olema samuti avaliku protsessi osa. Planeerimisseadus sätestab asukoha eelvalikule eraldi kaasamise ja koostöö nõuded nii riigi eriplaneeringu kui kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu puhul. Praegusel juhul kasutatud detailplaneering ei vasta ei A-kategooria ohu menetluse nõuetele ega ORME standarditele ning kogu lähenemine ei vasta seadusele ning jätab mulje kiirustatud üle jala tegevusest. Erinevate asukohtade võrdlus (Narva, Paldiski, Pärnu) peaks samuti olema riigi eriplaneeringu teema, sest üks kohalik omavalitsus ei saa kuidagi algatada kohaliku detailplaneeringut ja selle raames analüüsida, kas oleks saanud ka Paldiskisse või Narva A-kategooria suurõnnetuse ohuga olulise ruumilise mõjuga ehitist teha.

Vääriselupaikade hüvitamise süsteem on Eestis alles väljatöötamisel, kuid on selge, et vääriselupaikade hävitamist võib lubada ainult kõige viimase valikuna. Vääriselupaigad on praegu juba kõik seaduse järgi (riigimaal) kaitse all ja kui asutakse hüvitamiseks alasid otsima, siis otsitakse neid potentsiaalsete vääriselupaikade hulgast. Nii ohustatud ja haruldane kooslus peab saama hüvitatud kindlasti mitmekordselt ehk mitmeid kordi suuremal pindalal, sest hüvitusalad on palju kehvemad elupaigad kui Pärnu näitel hävitamisele plaanitud 200 aastane mets. Näiteks on Soomes juhend , mille järgi arvutatakse kriitiliselt ohustatud liigi puhul 8-kordne (sisuline) hüvitamine – selline määr ja suhtumine loodusväärtusesse annab reaalse tunnetuse, kui oluline on eelkõige hoida. Vääriselupaigad* on elupaigad, kus ohustatud või haruldaste liikide esinemise tõenäosus väga suur.

Kelle huvides tehtud enampakkumine?

Ministri käskkirjas on kirjas, et enampakkumise võitjaga sõlmitakse esmalt võlaõiguslik müügileping. Kinnisasja omandi ostjale üleandmise eelduseks on aga asjaõiguslepingu sõlmimine, mille tingimuseks on detailplaneeringu kehtestamine. Planeering peab võimaldama kinnisasja kasutada tootmistegevuseks. Kui detailplaneering on algatatud konkreetse arendaja huvides, tekib küsimus: kas see tähendab, et maatükki saab lõpuks osta vaid see üks ettevõte? Kuidas on riik selle protsessi ette näinud? Samuti on põhjust küsida, miks majandus- ja tööstusminister selle protsessiga nii kiirustab. Maa hind tõuseb ajas, mistõttu kiirustades tehtud müük ei pruugi riigi jaoks majanduslikult kasulik olla.

Eraldi tähelepanuväärne küsimus on, miks kasutatakse konkreetse projekti puhul väidet, et tegu on riikliku huviga. Pärnu linnavolikogu algatas detailplaneeringu (18.04.2024 otsusega nr 20) ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise (Kuni 5. detsembrini on võimalik esitada tagasisidet Pärnus Niidu tn 17, Kauba tn 10 ja 12 kinnistute ning Harutee mets P4 katastriüksuse detailplaneeringule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmile.). Tehase puhul on kohalik omavalitsus (KOV) koosolekul rääkinud riigi huvist, aga samas ei ole algatatud ei KOV-i ega riigi eriplaneeringut.

Rohevõrgustikust ja puhkemetsast planeeringualal