Ajalugu tuleb ümber kirjutada: Hispaaniast leiti Euroopa vanimad inimjäänused, mis võivad kuuluda seni tundmatule homo liigile

Hispaania teadlased leidsid Burgose lähedal asuvast Sima del Elefante koopast inimese näoluukillud, mis on hinnanguliselt 1,1–1,4 miljonit aastat vanad. Need võivad kuuluda seni tundmatule inimese eelkäijale, mis võib tähendada, et Euroopa varase inimasustuse ajalugu tuleb ümber kirjutada. Leitud jäänused hõlmavad umbes 80% täiskasvanud inimese näo keskosast, sealhulgas põsesarna, ülemise lõualuu ja ninaosa fragmente. Need on ühed vanimad inimese jäänused, mis Euroopast seni avastatud.

Teadlased andsid kontide omanikule hüüdnime Pink, viidates bändile Pink Floyd, kuigi tema sugu ei ole võimalik määrata. Pinki näo anatoomia on primitiivsem kui homo antecessor’il, kelle näojooned meenutasid tänapäeva inimest. Erinevalt homo antecessor’ist, kellel oli vertikaalne ja lamedam nägu, oli Pinki keskosa massiivsem ja rohkem etteulatuv. Samas jagas ta teatud sarnasusi homo erectus’ega, kuid omas ka unikaalseid tunnuseid, mida homo erectus’el ei leidu.

Kuigi Pinki kuuluvus uude liiki ei ole veel kinnitatud, peavad teadlased seda võimalikuks. Praegu klassifitseeritakse ta esialgu kui homo affinis erectus – see tähendab, et tal on homo erectus’ele omaseid jooni, kuid samas ka olulisi erinevusi. Leid avab uusi võimalusi Euroopa varaste inimasustuste uurimiseks ja viitab sellele, et inimeste ränne ja evolutsioon meie mandril olid keerukamad, kui seni arvati.

Teadlaste sõnul võis umbes 1,1 miljonit aastat tagasi toimunud järsk kliimamuutus mõjutada Euroopa varajasi inimpopulatsioone. Londoni loodusloomuuseumi antropoloog Chris Stringer viitab sellele, et sel perioodil võisid mõned varasemad inimesed Euroopast välja surra või lahkuda, jättes ruumi uutele sisserändajatele. Võimalik, et Pink kuulus just hilisemasse rändelainesse, mis eelnes homo antecessor’ile.