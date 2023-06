FOTO | Teadlased on hämmingus: selgub, et inimese eellane Lucy võis kõndida nagu meie

Teadlased on avastanud, et kõige kuulsam varajane inimese esivanem Lucy, väljasurnud ahvitaoline emasloom, mis kuulus perekonda australopithecus afarensis, võis kõndida täpselt nagu tänapäeva inimesed. Vastava uuringu viisid läbi Cambridge'i ülikooli McDonaldi arheoloogiliste uuringute instituudi teadlased eesotsas dr Ashleigh Wisemaniga, kirjutab Sky News.

Teadlastel õnnestus tänu digitaaltehnoloogiale Lucy jäsemete lihased täielikult taastada. Märgitakse, et leiud peaksid lõpetama pika vaidluse selle üle, kuidas täpselt inimese esivanem umbes kolm miljonit aastat tagasi liikus. Tegelikult leidsid teadlased, et Lucy suudab oma põlveliigesed sirgeks ajada samamoodi nagu meie. See võimaldas tal sirgelt seista ja kahe jala peal liikuda. Peamine erinevus tänapäeva inimese ja Lucy vahel seisneb selles, et inimlase jäsemed olid palju tugevamad ja suuremad kui meie omad.

Lucy mõlemal jalal oli 36 vaagnalihast ning tema sääre- ja reielihased olid rohkem kui kaks korda suuremad kui meie omad. See võimaldas tal ronida puude otsa ja kohaneda looduslike tingimustega nii avatud maastikul kui ka džunglitihnikutes. Wisemani sõnul oli võimalik täpselt teada saada, kuidas Lucy liikus, alles pärast Lucy jäsemete kogu lihasruumi rekonstrueerimist ja uurimist. „Lucy lihased näitavad, et ta oli kahel jalal sama osav kui meie, kuigi ta võis ka puude otsas tunda ennast nagu „kodus“,“ ütleb teadlane.

Pärast leidude analüüsi jõudsid teadlased järeldusele, et Lucy elas umbes 3,2 miljonit aastat tagasi. Arheoloogid usuvad, et Lucy oli oma surma ajal umbes 25–30-aastane, kaalus umbes 40 kg ja oli 120 cm pikk. Ta ajumaht oli umbes 600 cm 3 .

Lucy on seotud ka ansambliga The Beatles: väljakaevamiste ajal lülitasid arheoloogid sisse magnetofonilindi, millel oli bändi laul „Lucy in the Sky with Diamonds“ ja sellest sündiski arheoloogidel idee kuidas nimetada oma leidu.