Teadlased avastasid romantilise suudlemise ja huuleherpese iidse seose

Herpes on olnud meiega juba ajast, mil meie liik Aafrikast lahkus, kuid umbes viis tuhat aastat tagasi juhtus midagi, mis võimaldas ühel herpesetüvel kõik teised alistada. Võimalik, et see oli nakkuse leviku suurenemine suudlemise tõttu, leiavad Tartu ja Cambridge’i ülikooli teadlased oma uurimistöös.