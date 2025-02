Elon Muski tiim sai juurdepääsu USA riigikassa maksesüsteemidele

Oregoni demokraatlik senaator Ron Wyden, kes on senati rahanduskomisjoni tähtsaim liige, ütles laupäeval Bluesky postituses, et riigikassa sekretär Scott Bessent andis reedel Muski tiimile ehk valitsuse efektiivsuse osakonnale (DOGE) autorisatsiooni pääseda ligi riigikassa süsteemile.

„Sinna alla kuuluvad sotsiaalkindlustus- ja ravikindlustushüvitised, toetused, maksed valitsuse töövõtjatele, sealhulgas neile, kes konkureerivad otseselt Muski enda ettevõtetega. Kõik see,“ kirjutas Wyden postituses, viidates DOGE juurdepääsule.

Ka New York Times teatas, et Bessent andis reedel DOGE-le juurdepääsu riigikassa maksesüsteemile. Üheks DOGE esindajaks, kellele on antud juurdepääs, olevat Tom Krause, Citrixi ja mitmete teiste firmade omanikuks oleva Cloud Software Groupi tegevjuht.

See on viimane teatatud jõupingutus Muski ja tema kaaslaste poolt, et USA föderaalvalitsuse sisemised toimingud üle võtta pärast president Donald Trumpi inauguratsiooni 20. jaanuaril. Pärast ametisseastumist andis Trump kohe käsu Muskile, et ta alustaks ulatuslikke kärpeid föderaalvalitsuse kulutustes.

Wydeni kohaselt kontrollib riigikassa fiskaalteenistuse büroo hallatav süsteem umbes kuue triljoni dollari ulatuses föderaalvahendite väljamaksmist Ameerika majapidamistele, sealhulgas sotsiaalkindlustus- ja Medicare’i hüvitisi, maksutagastusi ning makseid USA föderaalametnikele ja töövõtjatele. Juurdepääs maksesüsteemile on ajalooliselt olnud piiratud vaid mõnele töötajale, sest see sisaldab isikuandmeid miljonite ameeriklaste kohta, kes föderaalvalitsuselt makseid saavad, vahendab Times.

Wydeni kirja kohaselt võib igasugune poliitiliselt motiveeritud sekkumine sellesse riigile ja majandusele tõsist kahju tekitada. Oma kirjas ütles Wyden, et ta on mures, et Muski ulatuslik äritegevus Hiinas ohustab USA küberturvalisust ja tekitab huvide konflikti, mis muudab tema juurdepääsu nendele süsteemidele riigi julgeolekuriskiks.