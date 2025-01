Elon Muski X on rahahädas. Pangad üritavad selle ostmiseks välja antud laene maha müüa

Alates sellest ajast, kui Elon Musk lõpetas Twitteri (nüüd X) ostmise tehingu, on ta väitnud, et ettevõte on tulude seisukohalt väga halvas olukorras.

Nüüd teatas Wall Street Journal, et pangad valmistavad ette kooskõlastatud tegevust, et müüa maha osa 13 miljardi dollari suurusest võlast, mida nad Muskile tehingu rahastamiseks laenasid. Morgan Stanley, Bank of America ja Barclays loodavad müüa kõrgema nõudeõiguse järguga võlakirju 90-95 sendi eest dollari kohta, säilitades samal ajal nooremad osalused, ütlesid asjaga kursis olevad isikud.

Pangad toetasid Muski 44 miljardi dollari suurust tehingut umbes 13 miljardi dollariga. Hind, mida Musk Twitteri eest maksis, oli isegi ostu ajal kõrge ja ettevõtte heitlik tegevus oli selle väärtust langetanud. Tehingut peetakse üheks halvimaks, mida pangad nõustusid rahastama alates 2008. aasta majanduskriisist.

Osa põhjusest, miks Bank of America, Barclays ja Morgan Stanley nii suurt osa võlast hoiavad, tuleneb sellest, et nad püüdsid vältida kahjumiga müümist pärast majandusolude muutumist ning Musk pidas pikemat kohtuvaidlust, püüdes tehingust välja tulla.

Võlgade müümiseks peavad pankurid veenma investoreid, et ettevõtte finantsnäitajad on stabiliseerunud. Muski hiljutine võimuletulek ja liit president Trumpiga on ilmselt aidanud muuta narratiivi X-i käekäigu ümber.

Journal jagas aga sel kuul töötajatele saadetud e-kirja, kus Musk ütles: „Meie kasutajate arvu kasv on stagneerunud, tulud ei ole muljetavaldavad ja me oleme vaevu tasakaalus.“ Vaid mõni tund pärast artikli ilmumist väitis Musk X-is, et ei ole sellist meili saatnud.

Ühtlasi ütles Musk juba kaks aastat tagasi, et ettevõte jõuab kohe kasumisse - mida pole juhtunud - ning ettevõttel seisab endiselt ees üle miljardi dollari suurune iga-aastane laenude intressimakse.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada