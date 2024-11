X-i kasutajad pagevad pärast USA valimisi Blueskysse

Käesoleva nädala seisuga on Blueskyl 15 miljonit kasutajat, olles saanud neljapäeval 24 tunniga juurde miljon registreerimist. Bluesky tegevjuht Rose Wang ütles hiljuti The Verge’ile, et enamik uutest kasutajatest on pärit USAst. Bluesky on praegu iOSi rakenduste poes esikohal, millele järgnevad Threads, ChatGPT ja Google.

Meta Threads edestab endiselt Blueskyt, olles hiljuti saavutanud 275 miljonit igakuist kasutajat ja kasvades üle miljoni registreerumise võrra päevas. Bluesky pakub aga hoopis teistsugust kogemust. Mõlemad on (esialgu) reklaamivabad, kuid kui Threads kasutab Meta loodud algoritmilist esilehte, pakub Bluesky võimalust endale esilehel näidavaid postitusi ise kujundada.

Bluesky asutati juba 2019. aastal, kuid selle aasta veebruarini sai sinna registreeruda vaid kutsetega. See võimaldas arendajatel tegelda kõigi kulisside taga esinevate probleemidega, et proovida seda stabiliseerida, enne kui nad avasid uksed laiemale avalikkusele.

Plaan on mõnevõrra toiminud. Kuid uute kasutajate tulv on olnud novembris nii kiire, et neil esineb jätkuvalt probleeme.

Ei ole juhus, et uute Bluesky kasutajate arv kasvas järsult pärast Donald Trumpi edu USA valimistel novembris. X-i omanik Musk oli Trumpi kampaania ajal tema suur toetaja ja on määratud valitsusse. Paratamatult on see toonud kaasa poliitilise lõhe, mistõttu on mõned inimesed X-ist protestiks lahkunud.

Kuid mõned on viidanud teistsugustele põhjustele, näiteks ajaleht Guardian, mis otsustas lõpetada seal postitamise, kuna nimetas X-i „mürgiseks meediaplatvormiks“. Samal ajal kogub Bluesky rakendus jätkuvalt märkimisväärset arvu allalaadimisi kogu maailmas. Mitmed kuulsused on teatanud platvormiga liitumisest ja piiravad X-i kasutamist või lahkuvad sealt üldse.

X ei jaga oma kasutajate koguarvu, kuid arvatakse, et see ulatub sadadesse miljonitesse, kusjuures Elon Musk ütles varem, et platvormil on iga päev 250 miljonit kasutajat.

