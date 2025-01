Inimesed muutuvad tehisintellekti jaoks koerteks: tehisaru tulekut ennustati juba 1863. aastal

Juba 162 aastat tagasi ennustas briti kirjanik Samuel Butler tulevikku, kus masinad arenevad nii võimsaks, et ületavad juba inimesi ja saavad planeedi uueks domineerivaks liigiks. Oma 1863. aastal kirjutatud kirjas, mille saatis Uus-Meremaa ajalehele The Press varjunime „Cellarius“ all, arutles ta tehnoloogia evolutsiooni üle, võrreldes seda loodusliku valikuga. Butler hoiatas, et masinad muutuvad üha keerukamaks, inimeste sõltuvus neist süveneb ning inimesed muutuvad justkui nende hooldajateks ja arendajateks, andes neile samal ajal aina rohkem võimu ja autonoomiat. Ta uskus, et see protsess võib viia hetkeni, mil inimkond pole enam võimeline oma loomingut kontrollima. Kuigi tema nägemus ei olnud tingimata apokalüptiline, vihjas ta, et inimesed võivad masinatele tulevikus muutuda samasuguseks nagu koerad ja hobused meie jaoks ehk kodustatud liigiks, kes elab kõrgemalt arenenud intellekti kõrval.