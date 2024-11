Milleks meile psühholoogid ja psühhoterapeudid, kui meil on olemas ChatGPT? Kas tehisintellekt suudab inimese hinge ravida?

Tehisintellekt (AI) on juba pikka aega psühholoogia valdkonnas kasutust leidnud: näiteks esimene chatbot ELIZA töötati välja 1966. aastal, et jäljendada psühhoterapeuti. Tänapäeval kasutavad paljud ChatGPT-d vaimse tervise toetuseks. Kuid ChatGPT pole ainus AI-l põhinev tööriist – Character.ai platvormil saavad inimesed vestelda chatbotidega, kes jäljendavad erinevaid terapeute ja psühholooge. Nende seas on populaarseim „Psychologist“, mille lõi Uus-Meremaa psühholoogiatudeng Sam Zaia, kasutades dissertatsioone depressiooni ja ärevuse kohta.

Märkimisväärne on ka AI tööriist Limbic Access, mis on esimene Briti valitsuse poolt sertifitseeritud vaimse tervise chatbot, mis on võimeline diagnoosima patsiente 92% täpsusega. Selle ülesandeks on patsientide ja nende probleemide klassifitseerimine, mis muudab vaimse tervise toetuse kättesaadavamaks ja kiiremaks.

Veel üks huvitav AI-l põhinev tööriist on „Future You“, mis võimaldab kasutajatel suhelda vanema, tulevikus oleva versiooniga iseendast. See simulaator pakub võimalust vaadelda, milline võib inimene olla 60-70-aastasena ning küsida endalt nõu elueesmärkide ja tulevikuplaanide kohta. Selle kasutajad on teatanud ärevuse vähenemisest, motivatsiooni suurenemisest ja tugevamast sidemest oma tulevase minaga, mis võib aidata pikas perspektiivis positiivsete otsuste tegemisel.

Siiski hoiatab kliiniline psühholoog Edmunds Vanags, et AI-l põhinevad tööriistad on peamiselt võimelised andma üldiseid soovitusi, arvestamata inimese unikaalset konteksti. Psühholoog küsib kohtumisel taustateavet, et mõista inimese olukorda põhjalikumalt enne nõustamist. AI aga ei suuda süveneda konkreetsete vajaduste täitmiseks, andes pigem universaalseid vastuseid.