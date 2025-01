Michal: Elektrilevi peab lõpetama Valgevene elektrikaablite kasutamise

Riigikogu liige Aivar Kokk uuris nimelt riigikogu infotunnis peaministrilt, kuidas on võimalik, et üks olulisemaid riigiettevõtteid eirab Euroopa Liidu sanktsioone ja paigaldab siiamaani Valgevene päritolu elektrikaableid.

Peaminister Michal ütles Elektrilevilt saadud infole tuginedes vastuseks, et raamleping nende kaablite ostmiseks sõlmiti 2022. aastal Enefit Connecti aegadel. Lepingupartner W.EG. Eesti ostis need kaablid lattu enne sanktsioonide kehtestamist ja kasutatud on laojääke.