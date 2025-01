Tipptegijate sekka asja pole: miks jääb Venemaa kosmoseprogramm nii tugevasti maha USA ja Hiina omast?

Venemaa kosmoseprogramm on viimastel aastatel märkimisväärselt kaotanud oma positsiooni võrreldes juhtivate kosmoseriikidega nagu Ameerika Ühendriigid ja Hiina. 2024. aastal sooritas Venemaa vaid 17 kosmoselendu, mis on kolm korda vähem kui Hiina ja üle kaheksa korra vähem kui USA. Selle languse taga on mitmed tegurid, sealhulgas rahvusvahelised sanktsioonid, rahapuudus ja tehnoloogilise arengu aeglustumine.

Venemaa kosmoseprogrammi selgroo moodustab jätkuvalt legendaarne R-7 raketiperekond, mis pärineb Nõukogude ajast. Uue Angara raketi väljatöötamine on küll käimas, kuid seni pole see suutnud R-7-d asendada. Samal ajal on kosmosevõidujooksus juhtpositsiooni hoidvad riigid, nagu USA ja Hiina, liikunud edasi uute tehnoloogiate ja projektidega, sealhulgas satelliitide masstootmise ja ambitsioonikate Marsi- ja Kuumissioonide arendamisega.

Venemaa kosmoseagentuur Roskosmos on keskendunud satelliitide arvu suurendamisele, kuid tulemused jäävad teistest kaugele maha. 2023. aasta maiks oli Venemaal orbiidil vaid 181 satelliiti, samal ajal kui USA-l oli neid üle 5000 ja Hiinal ligi 700. Satelliitide puudus mõjutab nii Venemaa tsiviil- kui ka sõjalisi operatsioone. Satelliitide andmeid kasutatakse kaugseires, sidepidamises ja sõjalistes operatsioonides, kuid Venemaa suutlikkus pakkuda selliseid teenuseid on piiratud.

Sanktsioonide mõju on Vene kosmosetööstusele olnud laastav. Lääne tehnoloogiatele ja komponentidele ligipääsu puudumine on märkimisväärselt pärssinud Venemaa võimet arendada kaasaegseid satelliite ja kanderakette. Näiteks vajavad kosmoseelektroonika seadmed erakordset vastupidavust, kuid Venemaa tootmisbaas on selleks ebapiisav, sest nõukogude ajast pärit tehnoloogiad on ajale jalgu jäänud.