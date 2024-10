Venelaste uusim kosmoserakett ei lenda taas: Sojuz-5 starti lükati jälle edasi

Venemaa uusima raketi Sojuz-5 esimene start on plaanitud nüüd 2026. aastasse, kuigi algselt oli see kavandatud 2025. aastaks. Selline sõnum tuli raketikeskuse Progress asepresidendilt Ravil Ahmedovilt. Rakett on praegu arendamisjärgus ja selle katselendude algust on juba mitu korda edasi lükatud, esialgu plaaniti katsetusi alustada suisa 2024. aastal.