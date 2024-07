Venemaa plaanib oma kosmosejaama tuumiku 2030. aastaks valmis saada

Agentuur kinnitas plaane käivitada esialgne teadus- ja energiamoodul 2027. aastal. Ta ütles, et 2030. aastaks lisandub veel kolm moodulit ja aastatel 2031-2033 veel kaks moodulit.

Venemaa on siiani teinud koostööd Ameerika Ühendriikide ja teiste riikidega rahvusvahelises kosmosejaamas, mis on üks väheseid valdkondi, kus ta teeb endiselt tihedat koostööd USAga, arvestades suhete halba seisu pärast Ukraina sissetungi.

Kuna ISS läheneb oma tegevusaja lõpule, teatas Moskva 2022. aastal, et kavatseb aastal projektist välja astuda ja oma jaama ehitada. Esialgu teatas riik, et lahkub ISSist pärast 2024. aastat, kuid eelmisel aastal ütles partneritele, et pikendab oma osalust kuni 2028. aastani.