„Korduda võib Süüria stsenaarium.“ Eksperdid vastavad: kas 2025. aastast saab aasta, mil Venemaa kokku variseb?

Venemaa oli Ukrainas lüüasaamise äärel 2022. aasta sügisel ja 2023. aasta suvel, kuid suutis ennast seejärel koguda. Kas see on alatiseks nii või varjab see tegelikku nõrkust? Forte jätkab hinnatud militaarekspertidega vestlusringi, mille esimest osa võib lugeda SIIT ja teist osa SIIT.