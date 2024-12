„Sõrskõil on selleks brigaadid olemas.“ Eksperdid vastavad: kas Ukraina armeed jätkub 2025. aastal veel üheks pealetungiks?

Kui jätta kõrvale Ukraina vägede 2024. aasta lokaalne Kurski oblasti pealetung, siis on 2023. aasta sügisest olnud initsiatiiv täielikult Vene vägede käes. Ukrainlaste mullune vastupealetung oli oluline katse taastada kontroll okupeeritud territooriumide üle ning nõrgestada Venemaa sõjalist võimet. Pealetung algas juunis ning toimus peamiselt Lõuna- ja Ida-Ukrainas. Kõige intensiivsemad lahingud peeti Zaporižžja oblastis, kus Ukraina väed üritasid Venemaa kaitseliinidest läbi murda, et jõuda Aasovi mere rannikuni. Edu selles piirkonnas oleks katkestanud Venemaa logistilised maismaaühendused Krimmi ja Donbassi vahel, kuid venelased pidasid vastu ja Ukraina kulutas ära suured ressursid. Ukrainlased tegid ka suure vea, koondades oma parimad üksused ja jagades nappe ressursse, et võtta tagasi Bahmuti linn, mille venelased olid kevadel pärast veriseid linnalahinguid vallutanud. See pealetung korraldati paralleelselt Zaporižžja pealetungiga, kus tegutsesid värskelt moodustatud üksused. Lõpuks kandis Ukraina suuri kaotusi mõlemal suunal ja saavutas minimaalset taktikalist edu.