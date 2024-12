2024. aasta teisel poolel on sagenenud arutelud Venemaa ja Ukraina sõja võimaliku lõpetamise ja vaherahu üle. Ukraina juhtkonna seisukohad vaherahu ja territooriumide loovutamise kohta on 2024. aasta lõpus väga erinevad.

President Volodõmõr Zelenskõi on väljendanud valmisolekut kaaluda vaherahu Venemaaga tingimusel, et Ukraina saab NATO julgeolekugarantiid oma praegustes, Kiievi kontrolli all olevates piirides, säilitades samal ajal kogu riigi territoriaalse terviklikkuse nõude. See viitab võimalusele, et osa okupeeritud alade staatuse küsimus võiks jääda lahendamata, kuid NATO liikmesus tagaks ülejäänud Ukraina julgeoleku.