EBAVÕRDSUS | Valitsus keelas ühekordsed nõud avalikel üritustel, ent kaubanduskettidel ei keela Sünnipäevasalatit plastkarpi keegi toppida

Muudatuste taga on üldisemalt 3. juulil 2021 kehtima hakanud Euroopa Liidu ühekordse plasti direktiiv, mille kohaselt peavad kõik liikmesriigid tagama, et ühekordseid plasttaldrikuid, nugasid-kahvleid-lusikaid ja kõrsi enam sellest kuupäevast alates EL-i turule ei lastaks. Eesti on olnud selle direktiivi üks unisemaid ülevõtjad - kui vaadata direktiivi täitmise veebikeskkonda , siis on Eesti taga ilutseb kohalikke aktide taga vaid number 4, samas kui näiteks Soomes on kohalikke norme kehtestatud 15 ja Rootsis 18.

Just selle direktiivi alusel ongi valitsus otsustanud, et 1. jaanuarist 2024 ei tohi kusagil Eestis toimuda avalikku üritust, kus toidu ja jooki pakutaks nõudes, mis kohe ära visatakse. Olgu see ühekordne nõu valmistatud isegi taastuvmaterjalist pabertopist või biolagunevast puidukiust – keelatud see on. Selle asemel on kohustuslik kasutada nõusid, mis pärast ära pestakse – selleks sobib täiesti ka padufossiilsest naftast toodetud polüetüleentaldrik.