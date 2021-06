Ürituste korraldajatel tekkis alternatiiv ühekordsetele plastnõudele

Tegemist on Panditopsi kaubamärgi all pakutavate toodetega, mille hulgas on pokaalid, erineva mahutavusega topsid, taldrikud ning kausid. Kõik need on toodetud Saksamaal ja Prantsusmaal ning taldrikud seejuures juba algselt taaskasutusele võetud plastist. Materjaliks on polüpropüleen, mis peab vastu kuni vee keemistemperatuurini ja ka mikrolaineahjus kasutamist.