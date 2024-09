FORTE UKRAINAS | Just nüüd: Ukraina kuulutas Eesti eeskujul välja programmi uResidency

„Kogu maailm oli šokeeritud, kui näitasime Venemaa algatatud täiemahulises sõjas, et me peame vastu - nüüd näitame maailmale, et me suudame ka sõja ajal arendada selliseid innovaatilisi lahendusi nagu uResidency,“ ütles Ukraina innovatsioonivaldkonna asepeaminister Mykhailo Fedorov.

uResidency on üldjoontes Eesti analoogile vägagi sarnane, ent on ka mitmeid märgatavaid erinevusi. Ka ukrainlaste programmi eesmärgiks on pakkuda teiste riikide vabakutselistele ja diginomaadidele võimalusi pakkuda oma teenuseid ja teha äri füüsiliselt Ukrainas kohal viibimata. Kõik selleks vajaminev on võimalik korraldada veebilahenduste teel.

Mykhailo Fedorov ütles Lvivis kohapeal Fortele, et välja on valitud neli riiki, mille kodanikud saavad esimesena asuda Ukraina e-residentsust taotlema. Neiks riikideks on India, Pakistan, Tai ja Sloveenia.

„Valiku tegime selliste kriteeriumite alusel nagu rahvusvahelised regulatsioonid ja riikidevahelised kokkulepped ning riikide maksusüstgeemide avatus. Leian, et alustuseks ei ole see üldse halb riikide valik,“ ütles Fedorov ja märkis, et teenuse sihtriikide arvu on kindlasti plaanis juba lähitulevikus laiendada.

Erinevalt Eestist ei ole Ukraina e-residentsuse kasutamiseks vajalik aga omada plastist füüsilist kaarti. „Kui nad seda väga tahavad, siis võime selle luua, aga esialgu oleme mõelnud vaid elektroonilisele identiteedile,“ ütles minister.

