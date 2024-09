Ekspert: Zalužnõi ja ta meeskonna peastaabist minema löömine oli katastroofiline otsus ja see on viimas Donbassi kaotamiseni

Viimaste nädalate jooksul on Ida-Ukraina rindel tekkinud kriitiline olukord Vuhledari all, kus Ukraina armee üksused on praeguse seisuga juba jäänud venelaste operatiivsesse piiramisrõngasse. Teiste sõnadega, piiramisrõngas pole füüsiliselt nende ümber veel sulgunud, aga kõik Vuhledari garnisonini viivad teed on jäänud venelaste tulekontrolli alla. Piiramisrõnga eest hoiatavad praegu paljud eksperdid eesotsas endise Ukraina kindralstaabi ohvitseri Vladõslav Seleznjoviga.