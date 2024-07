„Zelenskõi meeskond paneb kõik sõjaväelaste süüks.“ Kes on Marjana Bezuhla, keda Ukraina kindralid kardavad rohkem kui Putinit?

24. juunil vabastati ametist Juri Sodol, Ukraina ühendjõudude väejuhatuse ülem. Sodolit peetakse üheks parimaks Ukraina armee kindraliks. Suurem osa Sodoli sõjaväekarjääri on seotud olnud Ukraina õhudessantvägedega. Ta tõusis kaheksa aasta jooksul jaoülemast brigaadiülemaks ja 2014. aasta Donbassi sõjas juhtis ta 25. õhudessantbrigaadi. See brigaad osutus Donbassi sõjas üheks Ukraina armee parimaks, Sodol ja tema mehe võitlesid rinde kõige „tulisemates“ punktides: Slovjanskis, Donetski lennujaamas, Savur-Mohõlas ja Debaltseves. 25. õhudessantbrigaadil oli selles sõjas „tuletõrjujate“ kuulsus, tõsi, brigaad kandis raskeid kaotusi. 2015 ülendati Sodol kindraliks ja tehti õhudessantvägede juhataja asetäitjaks. 2018 määrati ta merejalaväe juhatajaks ja sellel ametipostil tuli tal see väeliik praktiliselt nullist üles ehitada. 2022. aasta sõja alguses vastutas Mariupoli ja Volnovahha kaitsmise eest, hiljem juhtis operatiivgruppi „Donetsk“, mis kaitses Vuhledari suunda. Kui Oleksandr Sõrskõi sai veebruaris 2024 Ukraina armee ülemjuhatajaks, tõi ta oma meeskonda ka Sodoli, kellest sai väegrupi „Hortitsa“ juhataja. See väekoondis vastutab üliolulise rindelõigu eest, mis ulatub Pokrovskist Harkivi oblastini.