„Putinil on jäänud kaks varianti.“ Vene ladudes hakkab nõukogudeaegne tehnika otsa lõppema. Mis saab edasi?

Pikka aega tundus, et Ukraina ja Venemaa vaheline kurnamissõda saab lõppeda ainult ühel viisil. Kuid palju reklaamitud Venemaa pealetung Harkivile hakkab lõppema. Vene armee edu mujal, eriti Donbassis, on strateegiliselt tähtsusetu ja saavutatud tohutu kuluga. Nüüd pole küsimus selles, kas Ukraina suudab võitlust jätkata, vaid selles, kui kaua suudab Venemaa hoida senist tempot ja mahtu, kirjutab The Economist.