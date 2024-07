„Lääs proovib praegu uut lähenemist.“ Kuidas peatada lääne mikrokiipide jõudmine venelaste rakettidesse?

Sellest annab tunnistust Ukraina ekspertide analüüs teise sellise raketi kohta, mille venelased 2024. aasta jaanuaris Ukraina pihta lasid. See sisaldas 16 läänes valmistatud komponenti. Neist kahe tootjaks oli Šveitsi ettevõte ST-Microelectronics, lisaks oli raketis kasutatud 14 Ameerika ettevõtte detaile, sealhulgas Inteli, Texas Instrumentsi ja Analog Devices’i. See elektroonika loodi eelkõige tsiviilotstarbel kasutamiseks , kuid Venemaal kasutatakse neid lääne komponentide nappuse tõttu rakettide kokkupanemiseks. Financial Timesi analüüs näitas, et Venemaa ettevõtted suutsid 2023. aastal hankida H-101-s kasutatavatega identseid osi, ostes neid Hiina kaudu avatud turult.