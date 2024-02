„Satelliit-pensionär“ ERS-2 läheneb Maale: tõenäoliselt maandub see kuskil ookeanis

Praeguste ESA Zero Waste suuniste kohaselt on kasutatud satelliitide kõrvaldamisperioodi lühendatud viiele aastale. Ja edaspidi on plaanis käivitada satelliite, mille pardal on piisavalt kütust, et need saaksid kohe pärast töö lõpetamist iseseisvalt ohutult orbiidilt kõrvale minna. Fakt on see, et Maa orbiidil on juba palju satelliite ja kokkupõrke tõenäosus kasvab pidevalt. Näiteks ERS-1 ei õnnestunud madalamale orbiidile langetada. See tiirleb endiselt Maa ümber enam kui 700 km kõrgusel ja Maale naasmine võib kesta veel sada aastat.