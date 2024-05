„Talunaisi naelutati rindupidi männilatvade külge.“ Miks jättis Rootsi kuningas Eesti koerakoonlaste ja peninukkide meelevalda?

Hiljuti teatasid Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur Hannes Tõnisson, geoloogiateenistuse töötaja Sten Suuroja ning georadari teenust osutava ettevõtte Elermo OÜ esindaja Olav Harjo, et on ilmselt leidnud Emajõest Põhjasõja-aegse Rootsi Peipsi laevastiku brigantiini Carolus vraki. See oleks kahtlemata üks viimase aja põnevamaid leide, sest Kastre lahing ja rootslaste lipulaev on jätnud eesti folkloori oma jälje. Näiteks jäid lahingust maha jutud , et Caroluse plahvatuse järel olla rootsi ja eesti madruste soolikad lennanud mitme kilomeetri kaugusele Vorstiorgu, mis olla oma nime saanud selle järgi.

Caroluse vrakki on Emajõest kaua otsitud. 19. sajandil otsis seda näiteks Kastre mõisnik Otto Reinhold von Essen. Hilisematel sajanditel on korduvalt vraki leidmisest teatatud, kuid see on jäänud rahvajuttude tasandile. Caroluse leidmiseks on mitu ekspeditsiooni korraldanud ka Eesti legendaarne allveearheoloog Vello Mäss. Leiti laevakujuline kivilasu, mille kivid liigutamiseks liiga raskeks osutusid. Kuid loodetavasti saabub lähiajal selgus, kus on Caroluse viimane puhkepaik.