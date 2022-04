Kas kasakad olid siis ukrainlased või venelased? "Ei saa välistada, et nende seas oli ka eestlasi"

Ukrainas on viimased 30 aastat kultiveeritud arvamust, et kasakad olid Ukraina riikluse organiseeritud alus vanadest aegadest peale. Ka Venemaal on paljud inimesed viimased 30 aastat otsinud endale uhket identiteeti ja põlvnemislugu ning see on viinud selleni, et kui veel 1990ndatel oli neid, kes identifitseerisid end kasakatena veidi üle 100 000 inimese, siis tänaseks on neid juba üle seitsme miljoni. Venemaal on neid, kes seda nähtust pilavad, sellised maskeraadi-kasakad ristinud pilkenimega "ряженые" (v.k. inimesed, kes olid riietatud maskeraadikostüümidesse ja käisid majast majja vana jõuluriituse järgi a la meie mardisandid).

Samas on kasakatega lugu palju keerulisem. Kasaklus ei tähendanud mitte rahvust, vaid metsa- ja stepirahvaste piirialadel elanud vabatmehi ja seiklejaid, räägib ajaloolane Andres Adamson.