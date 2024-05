Emajõe põhjast võidi avastada Eesti kõige salapärasem mälestis – Rootsi sõjalaevastiku Põhjasõja-aegse lipulaeva vrakk

Tänaseni oli teada vraki ligikaudne asukoht, kuid polnud selge kas midagi sellest laevast ka säilinud on. Küll aga on teada, et laev oli 17,8 meetrit pikk, 5,6 meetrit lai ja selle süvis oli 1,6 meetrit. Laeval oli teadaolevalt ka 16 kahurit.