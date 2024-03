FOTO | Egiptuses on välja kaevatud osa aegade suurima vaarao hiiglaslikust kujust

Egiptuse arheoloogia ülemnõukogu peasekretär Mustafa Vazir sõnas, et paekivist skulptuuri tükk on Ramses II kuju seni puudunud ülemine osa. Kuju avastati 1930ndatel. Kuju fragment on Egiptuse ametnike sõnul umbes 3,8 m kõrgune. See kujutab Ramsest kandmas kuningkobraga ehitud krooni. Kujul on hulk kirjasid, mis loetlevad vaarao tiitleid. Egiptuse ametnike sõnul võib skulptuuri kõrgus ulatuda umbes 7 meetrini.