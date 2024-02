Ajaloolased on šokeeritud: Egiptuse võimud tahavad hakata Giza püramiidi „renoveerima“

Egiptuse võimud otsustasid taastada ühe Giza püramiidi, mis on tekitanud teadlastes pahameelt. Egiptuse turismi- ja antiigiministeeriumi teatel soovivad ametnikud rekonstrueerida Giza kolmest peamisest püramiidist uusima ehk vaarao Menkaura püramiidi esialgse välimuse.

Algselt oli püramiid väljast vooderdatud punase Assuani graniidiga umbes kolmandiku ulatuses selle kõrgusest. Aja jooksul kadus sellest üle poole. Rekonstrueerimisprojekti raames, mille Egiptus soovib koostöös Jaapaniga kolme aasta jooksul ellu viia, on plaanis püramiidi juures lebavate plokkide abil taastada algne graniitkest. Arvatakse, et need on osa voodrist, mis maha kukkus ja jäi püramiidi jalamile vedelema.

Egiptuse võimude plaane ei võetud sotsiaalmeedias hästi vastu. Rekonstrueerimiseks valmistumise protsessi kujutavate videote alla jätsid kasutajad nördinud kommentaare ja soovitasid ka näiteks „Pisa torni sirgeks ajada“ ja püramiididele tapeeti liimida.

Paljud teadlased on projekti vastu. Araabia teaduse, tehnoloogia ja meretranspordi akadeemia arheoloog ja egüptoloog Monica Hanna nimetas projekti „täiesti ebateaduslikuks“. Ta märkis eriti, et enamik püramiidi ümber asetsevaid plokke pole töödeldud, see tähendab, et egiptlased ei kasutanud püramiidi ehitamisel neid konkreetseid kive. „Seetõttu on igasugune katse püramiidi ümber asuvaid plokke töödelda räige sekkumine egiptlaste töösse, kes ei jõudnud püramiidi valmis ehitada,“ kirjutas ta.