FOTO | Sügavalt ookeanist avastati Jüri ristiga millimallikas, mis sisaldab inimkonnale tundmatuid mürke

Teadlaste sõnul on uus meduus, mida on märgatud vaid kaks korda, vihmavarjukujuline ja selle läbimõõt on umbes 10 sentimeetrit. Keha keskel on sellel punane rist - just selle tõttu sai meduus nime Jüri risti järgi. Meduusid on läbipaistvad, välja arvatud punane rist, mis peaks takistama kiskjatel märgata meduusi sees olevat toitu. Meduus sööb igasugust loomset ainet, mis on tema jaoks piisava suurusega.