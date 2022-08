LUGEJATE FOTOD ja VIDEO | Eesti rannad on täitunud salapäraste millimallikatega – kes nad on ja kust nad tulid?

Keskkonnaameti andmetel saabusid need külalised meile tuuled ja hoovuste abil Läänemere lõunaosast. „See on täiesti normaalne nähtus, kuigi nii arvukalt jõuab meririste meie randadesse pigem harva,“ märkis amet.

Suplejad on kindlasti märganud, et meriristid ise suuremat jagu ei liigu – nad suudavad oma keha rütmiliselt kokku tõmmates liikuda vaid veidi. See ilmneb näiteks ka sellest äsja ühelt lugejalt saabunud videost: