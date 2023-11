Planeedid kahanevad müstilisel kombel: NASA teadlased selgitasid, miks

Väljaspool meie Päikesesüsteemi leidub väga erinevaid maailmu. Kauged planeedid, mida nimetatakse eksoplaneetideks, võivad olla gaasihiiglased nagu Jupiter, meie planeedi suurused kivikerad või isegi suhkruvati tihedusega kohevad taevakehad. Seal on ka salapärane tühimik, milles peaks olema Maast umbes 1,5-2 korda laiemaid planeete, kirjutab Business Insider. Teadusajakirjas The Astronomical Journal avaldatud uuring võib lahendada kaduma läinud eksoplaneetide mõistatuse.

NASA on leidnud enam kui 5000 eksoplaneedi hulgas palju super-Maasid (mis on meie planeedist 1,6 korda laiemad) ja palju sub-Neptuune (umbes kaks kuni neli korda Maa läbimõõdust suuremad), kuid ühes kohas pole nende vahel peaaegu üldse planeete. Teadlased usuvad, et see juhtub seetõttu, et mõned sub-Neptuunid tõmbuvad kokku - kaotavad oma atmosfääri ja muutuvad sama väikeseks kui super-Maa.

Uusimad uuringud viitavad, et need eksoplaneedid varisevad kokku, kuna planeetide tuumadest lähtuv kiirgus surub nende atmosfääri kosmosesse. Kokkutõmbuvatel eksoplaneetidel ei pruugi olla piisavalt massi (ja seega ka gravitatsiooni), et hoida nende atmosfääri tihedana. Atmosfäärikao täpne mehhanism jääb aga veel ebaselgeks.

Uus uuring toetab ühte hüpoteesi, mida teadlased nimetavad „tuumaenergiast tingitud massikaoks“. Tuuma massikadu seisneb selles, kui planeedi tuum kiirgab kiirgust, mis surub selle atmosfääri altpoolt, põhjustades selle eraldumise planeedist.

Teine hüpotees, mida nimetatakse fotoaurustamiseks, väidab, et planeedi atmosfäär hajub selle peremeestähe kiirguse toimel. Arvatakse, et fotoaurustumine toimub selleks ajaks, kui planeet on 100 miljonit aastat vana, ja tuumaenergia massikadu võib toimuda kui planeet on lähemal miljardindale sünnipäevale, öeldakse uuringus.