Rekordiline kosmiline sähvatus oli sedavõrd võimas, et raputas Maa atmosfääri

Miljardeid valgusaastaid meist kaugemal sündinud mustast august tulnud sähvatus tabas Maad sellise jõuga, et raputas planeedi ülemist atmosfääri. GRB 221009A purustas rekordeid, kui purskas kosmosesse gammakiirgust 2022. aasta oktoobris umbes 2,4 miljardi valgusaasta kaugusel Maast. Selle sähvatuse energia küündis kuni 18 teraelektronvoldini, mida peetakse tugevaimaks kosmiliseks sähvatuseks, mis eales registreeritud.

Nüüd on teadlased kindlaks teinud, et sähvatus oli nii võimas, et põhjustas muudatusi umbes 500 kilomeetri kõrgusel Maa ionosfääri magnetväljas. Science Alert kirjutab sellest viitega ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringule.