FOTO | Astronoomid piilusid esmakordselt Linnutee südamesse: vaatepilt on hingemattev

Kasutades oma infrapuna võimalusi, on James Webbi kosmoseteleskoop võimaldanud astronoomidel piiluda läbi gaasi ja tolmu otse Linnutee keskmesse. Sellest teatas Science Alert.

Üks suurimaid mõistatusi on tähtede tekkepiirkond nimega Sagittarius C, mis asub Linnutee ülimassiivsest mustast august umbes 300 valgusaasta kaugusel. Hinnanguliselt moodustub selles piirkonnas umbes 500 000 tähte. Seda, kuidas need saavad sellises paigas tekkida, ei oska teadlased selgitada.