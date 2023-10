Kõik sellele mudelile omaseks saanu on jätkuvalt olemas: kõrge kliirens (22,1), väike täismass (1740) ja kompaktne kere ning madalale viidud väike rool, mis jätab 3D-näidikutepaneeli vaate täies ulatuses selle kohale. Kas sellise rooliasendiga on võimalik harjuda? Jah, natuke läheb aega, aga on.